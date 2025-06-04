LSL - Lesotski loti
Lesotski loti je valuta Lesoto. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Lesotski loti tečaj LSL v USD. Koda valute za Maloti je LSL, simbol valute pa je M. Spodaj boste našli tečaje Lesotski loti in pretvornik valut.
Statistika Lesotski loti
|Ime
|Lesotski loti
|Simbol
|Loti
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba LSL
|LSL v USD
|Najboljši graf LSL
|Graf LSL v USD
Profil Lesotski loti
|Uporabniki
Lesoto
