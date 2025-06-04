LKR - Šrilanška rupija

Šrilanška rupija je valuta Šrilanka. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Šrilanška rupija tečaj LKR v USD. Koda valute za Rupije je LKR , simbol valute pa je ₨. Spodaj boste našli tečaje Šrilanška rupija in pretvornik valut.