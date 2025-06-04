LKR - Šrilanška rupija
Šrilanška rupija je valuta Šrilanka. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Šrilanška rupija tečaj LKR v USD. Koda valute za Rupije je LKR, simbol valute pa je ₨. Spodaj boste našli tečaje Šrilanška rupija in pretvornik valut.
Statistika Šrilanška rupija
|Ime
|Šrilanška rupija
|Simbol
|₨
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba LKR
|LKR v USD
|Najboljši graf LKR
|Graf LKR v USD
Profil Šrilanška rupija
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Centralna banka
|Centralna banka Šrilanke
|Uporabniki
Šrilanka
Zakaj vas zanima LKR?
