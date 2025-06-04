  1. Domov
LKR - Šrilanška rupija

Šrilanška rupija je valuta Šrilanka. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Šrilanška rupija tečaj LKR v USD. Koda valute za Rupije je LKR, simbol valute pa je ₨. Spodaj boste našli tečaje Šrilanška rupija in pretvornik valut.

Statistika Šrilanška rupija

ImeŠrilanška rupija
Simbol
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba LKRLKR v USD
Najboljši graf LKRGraf LKR v USD

Profil Šrilanška rupija

BankovciPogosto uporabljeno: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
Centralna bankaCentralna banka Šrilanke
Uporabniki
Šrilanka

