LBP - Libanonski funt

Libanonski funt je valuta Liban. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Libanonski funt tečaj LBP v USD. Koda valute za Funti je LBP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Libanonski funt in pretvornik valut.

Izberite valuto

LBPLibanonski funt

Statistika Libanonski funt

ImeLibanonski funt
Simbolل.ل
Manjša enota1/100 = Pijastre
Simbol manjše enotePijastre
Najboljša pretvorba LBPLBP v USD
Najboljši graf LBPGraf LBP v USD

Profil Libanonski funt

KovanciPogosto uporabljeno: ل.ل250, ل.ل500
Redko uporabljeno: ل.ل50, ل.ل100
BankovciPogosto uporabljeno: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
Centralna bankaBangue du Liban
Uporabniki
Liban

Zakaj vas zanima LBP?

Želim...

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17693
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.601
GBP / USD1.34914
USD / CHF0.789826
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.309
AUD / USD0.670985

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%