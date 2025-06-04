LBP - Libanonski funt
Libanonski funt je valuta Liban. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Libanonski funt tečaj LBP v USD. Koda valute za Funti je LBP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Libanonski funt in pretvornik valut.
Statistika Libanonski funt
|Ime
|Libanonski funt
|Simbol
|ل.ل
|Manjša enota
|1/100 = Pijastre
|Simbol manjše enote
|Pijastre
|Najboljša pretvorba LBP
|LBP v USD
|Najboljši graf LBP
|Graf LBP v USD
Profil Libanonski funt
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ل.ل250, ل.ل500
Redko uporabljeno: ل.ل50, ل.ل100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Centralna banka
|Bangue du Liban
|Uporabniki
Liban
Zakaj vas zanima LBP?
