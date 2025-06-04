  1. Domov
lak
LAK - Laoški kip

Laoški kip je valuta Laos. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Laoški kip tečaj LAK v USD. Koda valute za Kips je LAK, simbol valute pa je ₭. Spodaj boste našli tečaje Laoški kip in pretvornik valut.

lak
LAKLaoški kip

Statistika Laoški kip

ImeLaoški kip
Simbol
Manjša enota1/100 = Att
Simbol manjše enoteAtt
Najboljša pretvorba LAKLAK v USD
Najboljši graf LAKGraf LAK v USD

Profil Laoški kip

KovanciPogosto uporabljeno:
Redko uporabljeno: Att10, Att20, Att50
BankovciPogosto uporabljeno: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Redko uporabljeno: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
Centralna bankaBank of Lao P.D.R.
Uporabniki
Laos

