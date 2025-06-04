LAK - Laoški kip
Laoški kip je valuta Laos. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Laoški kip tečaj LAK v USD. Koda valute za Kips je LAK, simbol valute pa je ₭. Spodaj boste našli tečaje Laoški kip in pretvornik valut.
Statistika Laoški kip
|Ime
|Laoški kip
|Simbol
|₭
|Manjša enota
|1/100 = Att
|Simbol manjše enote
|Att
|Najboljša pretvorba LAK
|LAK v USD
|Najboljši graf LAK
|Graf LAK v USD
Profil Laoški kip
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno:
Redko uporabljeno: Att10, Att20, Att50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Redko uporabljeno: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Centralna banka
|Bank of Lao P.D.R.
|Uporabniki
Laos
Laos
