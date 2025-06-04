KZT - Kazahstanski tenge

Kazahstanski tenge je valuta Kazahstan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kazahstanski tenge tečaj KZT v USD. Koda valute za Tenge je KZT , simbol valute pa je ₸. Spodaj boste našli tečaje Kazahstanski tenge in pretvornik valut.