KZT - Kazahstanski tenge
Kazahstanski tenge je valuta Kazahstan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kazahstanski tenge tečaj KZT v USD. Koda valute za Tenge je KZT, simbol valute pa je ₸. Spodaj boste našli tečaje Kazahstanski tenge in pretvornik valut.
Statistika Kazahstanski tenge
|Ime
|Kazahstanski tenge
|Simbol
|₸
|Manjša enota
|1/100 = Tïin
|Simbol manjše enote
|Tïin
|Najboljša pretvorba KZT
|KZT v USD
|Najboljši graf KZT
|Graf KZT v USD
Profil Kazahstanski tenge
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Centralna banka
|Nacionalna banka Kazahstana
|Uporabniki
Kazahstan
Kazahstan
Zakaj vas zanima KZT?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za KZTPridobiti tečaje KZT na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti KZT za moje podjetje