KZT - Kazahstanski tenge

Kazahstanski tenge je valuta Kazahstan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kazahstanski tenge tečaj KZT v USD. Koda valute za Tenge je KZT, simbol valute pa je ₸. Spodaj boste našli tečaje Kazahstanski tenge in pretvornik valut.

Izberite valuto

KZTKazahstanski tenge

Statistika Kazahstanski tenge

ImeKazahstanski tenge
Simbol
Manjša enota1/100 = Tïin
Simbol manjše enoteTïin
Najboljša pretvorba KZTKZT v USD
Najboljši graf KZTGraf KZT v USD

Profil Kazahstanski tenge

KovanciPogosto uporabljeno: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
BankovciPogosto uporabljeno: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
Centralna bankaNacionalna banka Kazahstana
Uporabniki
Kazahstan

Zakaj vas zanima KZT?

Želim...

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17695
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.598
GBP / USD1.34921
USD / CHF0.789793
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670995

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%