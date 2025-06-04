KYD - Kajmanski dolar
Kajmanski dolar je valuta Kajmanski otoki. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kajmanski dolar tečaj KYD v USD. Koda valute za Dolarji je KYD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Kajmanski dolar in pretvornik valut.
Statistika Kajmanski dolar
|Ime
|Kajmanski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba KYD
|KYD v USD
|Najboljši graf KYD
|Graf KYD v USD
Profil Kajmanski dolar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Centralna banka
|Monetarna oblast Kajmanskih otokov
|Uporabniki
Kajmanski otoki
Kajmanski otoki
Zakaj vas zanima KYD?
