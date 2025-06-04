  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. KYD

kyd
KYD - Kajmanski dolar

Kajmanski dolar je valuta Kajmanski otoki. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kajmanski dolar tečaj KYD v USD. Koda valute za Dolarji je KYD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Kajmanski dolar in pretvornik valut.

Izberite valuto

kyd
KYDKajmanski dolar

Statistika Kajmanski dolar

ImeKajmanski dolar
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba KYDKYD v USD
Najboljši graf KYDGraf KYD v USD

Profil Kajmanski dolar

KovanciPogosto uporabljeno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
BankovciPogosto uporabljeno: $1, $5, $10, $25, $50, $100
Centralna bankaMonetarna oblast Kajmanskih otokov
Uporabniki
Kajmanski otoki

Zakaj vas zanima KYD?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za KYDPridobiti tečaje KYD na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti KYD za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17695
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.598
GBP / USD1.34921
USD / CHF0.789793
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670995

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%