KWD - Kuvajtski dinar
Kuvajtski dinar je valuta Kuvajt. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kuvajtski dinar tečaj KWD v USD. Koda valute za Dinarji je KWD, simbol valute pa je KD. Spodaj boste našli tečaje Kuvajtski dinar in pretvornik valut.
Osrednja banka Kuvajta se imenuje Osrednja banka Kuvajta. Od marca 2013 je kuvajtski dinar najvrednejša valuta na svetu.
Leta 1959 je bil perzijski zalivski rupij (XPGR) izdan s strani Rezervne banke Indije za uporabo v zalivskih državah, vključno s Kuvajtom. Do takrat je indijski rupij krožil skupaj z več različnimi tujimi kovanci. Po pridobitvi neodvisnosti je bil kuvajtski dinar uveden leta 1961 po tečaju 13,33 IND za 1 KWD. Osrednja banka Kuvajta je bila ustanovljena leta 1969 za upravljanje valutarnega sistema države. Leta 1975 je bil dinar vezan na tehtano valuto. Ko je Irak napadel Kuvajt leta 1990, je bil iraški dinar uporabljen za kratek čas in kuvajtski dinar je drastično padel v vrednosti. Ko je bila valuta ponovno uvedena v začetku leta 1991, se je njena vrednost vrnila na predinvazijski tečaj in nove bankovce so izdali. Od leta 2003 do 2007 je bil dinar vezan na ameriški dolar.
Statistika Kuvajtski dinar
|Ime
|Kuvajtski dinar
|Simbol
|ك
|Manjša enota
|1/1000 = Fils
|Simbol manjše enote
|Fils
|Najboljša pretvorba KWD
|KWD v USD
|Najboljši graf KWD
|Graf KWD v USD
Profil Kuvajtski dinar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Fils5, Fils10, Fils20, Fils50, Fils100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Fils250, Fils500, ك1, ك5, ك10, ك20
|Uporabniki
Kuvajt
Kuvajt
Zakaj vas zanima KWD?
