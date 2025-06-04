KWD - Kuvajtski dinar

Osrednja banka Kuvajta se imenuje Osrednja banka Kuvajta. Od marca 2013 je kuvajtski dinar najvrednejša valuta na svetu.

Leta 1959 je bil perzijski zalivski rupij (XPGR) izdan s strani Rezervne banke Indije za uporabo v zalivskih državah, vključno s Kuvajtom. Do takrat je indijski rupij krožil skupaj z več različnimi tujimi kovanci. Po pridobitvi neodvisnosti je bil kuvajtski dinar uveden leta 1961 po tečaju 13,33 IND za 1 KWD. Osrednja banka Kuvajta je bila ustanovljena leta 1969 za upravljanje valutarnega sistema države. Leta 1975 je bil dinar vezan na tehtano valuto. Ko je Irak napadel Kuvajt leta 1990, je bil iraški dinar uporabljen za kratek čas in kuvajtski dinar je drastično padel v vrednosti. Ko je bila valuta ponovno uvedena v začetku leta 1991, se je njena vrednost vrnila na predinvazijski tečaj in nove bankovce so izdali. Od leta 2003 do 2007 je bil dinar vezan na ameriški dolar.