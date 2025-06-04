KRW - Južnokorejski von

Leta 1633 je bil korejski Mun, sestavljen iz kovancev iz bakra in bronastih, razglašen za glavno valuto Koreje. Mun je bil v uporabi več kot dve stoletji, dokler ga leta 1892 ni zamenjal Yang, prva decimalizirana korejska valuta. Leta 1902 je bil Won uveden kot uradna valuta Koreje, z menjalnim tečajem 1 Won za 5 Yang. Banka Koreje je bila ustanovljena leta 1909, vendar je spremenila ime v Banka Joseon, ko je bila Koreja leto kasneje priključena Japonski. Pod japonsko oblastjo je bila Koreja prisiljena sprejeti korejski Jen, ki je zamenjal Won po pariteti.

Po drugi svetovni vojni, leta 1945, je Južna Koreja ustanovila Won kot uradno valuto države, ki je zamenjala Jen po pariteti. Won je bil prvotno vezan na ameriški dolar po tečaju 15 Won za 1 Dolar, pri čemer se je tečaj večkrat spreminjal do leta 1951. Zaradi drastičnega padca vrednosti je bila valuta ponovno zamenjana. Leta 1953 je bil uveden korejski Hwan po tečaju 1 Hwan za 100 Won. Leta 1962 je bila ustanovljena druga korejska Won, ki je zamenjala korejski Hwan po tečaju 1 KRW za 10 Hwan. Spet je bil Won vezan na ameriški dolar, pri čemer se je tečaj večkrat spreminjal do leta 1997, ko je začel prosto plavati na trgu.