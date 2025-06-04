KRW - Južnokorejski von
Južnokorejski von je valuta Koreja (Jug). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Južnokorejski von tečaj KRW v USD. Koda valute za Won je KRW, simbol valute pa je ₩. Spodaj boste našli tečaje Južnokorejski von in pretvornik valut.
Leta 1633 je bil korejski Mun, sestavljen iz kovancev iz bakra in bronastih, razglašen za glavno valuto Koreje. Mun je bil v uporabi več kot dve stoletji, dokler ga leta 1892 ni zamenjal Yang, prva decimalizirana korejska valuta. Leta 1902 je bil Won uveden kot uradna valuta Koreje, z menjalnim tečajem 1 Won za 5 Yang. Banka Koreje je bila ustanovljena leta 1909, vendar je spremenila ime v Banka Joseon, ko je bila Koreja leto kasneje priključena Japonski. Pod japonsko oblastjo je bila Koreja prisiljena sprejeti korejski Jen, ki je zamenjal Won po pariteti.
Po drugi svetovni vojni, leta 1945, je Južna Koreja ustanovila Won kot uradno valuto države, ki je zamenjala Jen po pariteti. Won je bil prvotno vezan na ameriški dolar po tečaju 15 Won za 1 Dolar, pri čemer se je tečaj večkrat spreminjal do leta 1951. Zaradi drastičnega padca vrednosti je bila valuta ponovno zamenjana. Leta 1953 je bil uveden korejski Hwan po tečaju 1 Hwan za 100 Won. Leta 1962 je bila ustanovljena druga korejska Won, ki je zamenjala korejski Hwan po tečaju 1 KRW za 10 Hwan. Spet je bil Won vezan na ameriški dolar, pri čemer se je tečaj večkrat spreminjal do leta 1997, ko je začel prosto plavati na trgu.
Statistika Južnokorejski von
|Ime
|Južnokorejski von
|Simbol
|₩
|Manjša enota
|1/100 = Jeon
|Simbol manjše enote
|Jeon
|Najboljša pretvorba KRW
|KRW v USD
|Najboljši graf KRW
|Graf KRW v USD
Profil Južnokorejski von
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ₩100, ₩500
Redko uporabljeno: ₩1, ₩5, ₩10, ₩50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₩1000, ₩5000, ₩10000, ₩50000
|Centralna banka
|Banka Koreje
|Uporabniki
Koreja (Jug)
Koreja (Jug)
Zakaj vas zanima KRW?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za KRWPridobiti tečaje KRW na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti KRW za moje podjetje