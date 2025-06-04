KMF - Komorski frank
Komorski frank je valuta Komori. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Komorski frank tečaj KMF v USD. Koda valute za Franki je KMF, simbol valute pa je CF. Spodaj boste našli tečaje Komorski frank in pretvornik valut.
Statistika Komorski frank
|Ime
|Komorski frank
|Simbol
|Frank
|Manjša enota
|1/100 = Centime
|Simbol manjše enote
|Centime
|Najboljša pretvorba KMF
|KMF v USD
|Najboljši graf KMF
|Graf KMF v USD
Profil Komorski frank
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Frank25, Frank50, Frank100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10
|Centralna banka
|Centralna banka Komorov
|Uporabniki
Komori
Komori
Zakaj vas zanima KMF?
