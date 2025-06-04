  1. Domov
KMF - Komorski frank

Komorski frank je valuta Komori. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Komorski frank tečaj KMF v USD. Koda valute za Franki je KMF, simbol valute pa je CF. Spodaj boste našli tečaje Komorski frank in pretvornik valut.

Izberite valuto

kmf
KMFKomorski frank

Statistika Komorski frank

ImeKomorski frank
SimbolFrank
Manjša enota1/100 = Centime
Simbol manjše enoteCentime
Najboljša pretvorba KMFKMF v USD
Najboljši graf KMFGraf KMF v USD

Profil Komorski frank

KovanciPogosto uporabljeno: Frank25, Frank50, Frank100
BankovciPogosto uporabljeno: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10
Centralna bankaCentralna banka Komorov
Uporabniki
Komori

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17695
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.598
GBP / USD1.34921
USD / CHF0.789793
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670995

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%