KHR - Kamboški riel

Kamboški riel je valuta Kambodža. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kamboški riel tečaj KHR v USD. Koda valute za Rieli je KHR , simbol valute pa je ៛. Spodaj boste našli tečaje Kamboški riel in pretvornik valut.