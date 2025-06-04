  1. Domov
KHR - Kamboški riel

Kamboški riel je valuta Kambodža. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kamboški riel tečaj KHR v USD. Koda valute za Rieli je KHR, simbol valute pa je ៛. Spodaj boste našli tečaje Kamboški riel in pretvornik valut.

Statistika Kamboški riel

ImeKamboški riel
Simbol
Manjša enota1/10 = Kak
Simbol manjše enoteKak
Najboljša pretvorba KHRKHR v USD
Najboljši graf KHRGraf KHR v USD

Profil Kamboški riel

KovanciPogosto uporabljeno: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
BankovciPogosto uporabljeno: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
Centralna bankaNacionalna banka Kambodže
Uporabniki
Kambodža

