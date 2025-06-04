KHR - Kamboški riel
Kamboški riel je valuta Kambodža. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kamboški riel tečaj KHR v USD. Koda valute za Rieli je KHR, simbol valute pa je ៛. Spodaj boste našli tečaje Kamboški riel in pretvornik valut.
Statistika Kamboški riel
|Ime
|Kamboški riel
|Simbol
|៛
|Manjša enota
|1/10 = Kak
|Simbol manjše enote
|Kak
|Najboljša pretvorba KHR
|KHR v USD
|Najboljši graf KHR
|Graf KHR v USD
Profil Kamboški riel
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Centralna banka
|Nacionalna banka Kambodže
|Uporabniki
Kambodža
