KGS - Kirgiški som
Kirgiški som je valuta Kirgizistan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kirgiški som tečaj KGS v USD. Koda valute za Somov je KGS, simbol valute pa je лв. Spodaj boste našli tečaje Kirgiški som in pretvornik valut.
Statistika Kirgiški som
|Ime
|Kirgiški som
|Simbol
|лв
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba KGS
|KGS v USD
|Najboljši graf KGS
|Graf KGS v USD
Profil Kirgiški som
|Uporabniki
Kirgizistan
Zakaj vas zanima KGS?
