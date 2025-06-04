  1. Domov
KGS - Kirgiški som

Kirgiški som je valuta Kirgizistan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kirgiški som tečaj KGS v USD. Koda valute za Somov je KGS, simbol valute pa je лв. Spodaj boste našli tečaje Kirgiški som in pretvornik valut.

Statistika Kirgiški som

ImeKirgiški som
Simbolлв
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba KGSKGS v USD
Najboljši graf KGSGraf KGS v USD

Profil Kirgiški som

Uporabniki
Kirgizistan

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14634
USD / JPY156.591
GBP / USD1.34922
USD / CHF0.789783
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.306
AUD / USD0.670962

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%