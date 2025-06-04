  1. Domov
KES - Kenijski šiling

Kenijski šiling je valuta Kenija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kenijski šiling tečaj KES v USD. Koda valute za Šilingi je KES, simbol valute pa je KSh. Spodaj boste našli tečaje Kenijski šiling in pretvornik valut.

KESKenijski šiling

Statistika Kenijski šiling

ImeKenijski šiling
SimbolKSh
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enotec
Najboljša pretvorba KESKES v USD
Najboljši graf KESGraf KES v USD

Profil Kenijski šiling

VzdevkiBob
KovanciPogosto uporabljeno: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Redko uporabljeno: c50, c40
BankovciPogosto uporabljeno: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Redko uporabljeno: KSh10, KSh20
Centralna bankaCentralna banka Kenije
Uporabniki
Kenija

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14634
USD / JPY156.591
GBP / USD1.34922
USD / CHF0.789783
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.306
AUD / USD0.670962

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%