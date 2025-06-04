KES - Kenijski šiling
Kenijski šiling je valuta Kenija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kenijski šiling tečaj KES v USD. Koda valute za Šilingi je KES, simbol valute pa je KSh. Spodaj boste našli tečaje Kenijski šiling in pretvornik valut.
Statistika Kenijski šiling
|Ime
|Kenijski šiling
|Simbol
|KSh
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|c
|Najboljša pretvorba KES
|KES v USD
|Najboljši graf KES
|Graf KES v USD
Profil Kenijski šiling
|Vzdevki
|Bob
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Redko uporabljeno: c50, c40
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Redko uporabljeno: KSh10, KSh20
|Centralna banka
|Centralna banka Kenije
|Uporabniki
Kenija
Kenija
Zakaj vas zanima KES?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za KESPridobiti tečaje KES na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti KES za moje podjetje