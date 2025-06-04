JOD - Jordanski dinar

Jordanski dinar je valuta Jordanija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Jordanski dinar tečaj JOD v USD. Koda valute za Dinarji je JOD , simbol valute pa je JD. Spodaj boste našli tečaje Jordanski dinar in pretvornik valut.