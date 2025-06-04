JOD - Jordanski dinar
Jordanski dinar je valuta Jordanija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Jordanski dinar tečaj JOD v USD. Koda valute za Dinarji je JOD, simbol valute pa je JD. Spodaj boste našli tečaje Jordanski dinar in pretvornik valut.
Statistika Jordanski dinar
|Ime
|Jordanski dinar
|Simbol
|Dinar
|Manjša enota
|1/100 = Kiraš
|Simbol manjše enote
|Kiraš
|Najboljša pretvorba JOD
|JOD v USD
|Najboljši graf JOD
|Graf JOD v USD
Profil Jordanski dinar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Kiraš0.5, Kiraš1, Kiraš2.5, Kiraš5, Kiraš10, Kiraš25, Kiraš50, Dinar1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
|Centralna banka
|Centralna banka Jordanije
|Uporabniki
Jordanija
Jordanija
