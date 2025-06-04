  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. JOD

jod
JOD - Jordanski dinar

Jordanski dinar je valuta Jordanija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Jordanski dinar tečaj JOD v USD. Koda valute za Dinarji je JOD, simbol valute pa je JD. Spodaj boste našli tečaje Jordanski dinar in pretvornik valut.

Izberite valuto

jod
JODJordanski dinar

Statistika Jordanski dinar

ImeJordanski dinar
SimbolDinar
Manjša enota1/100 = Kiraš
Simbol manjše enoteKiraš
Najboljša pretvorba JODJOD v USD
Najboljši graf JODGraf JOD v USD

Profil Jordanski dinar

KovanciPogosto uporabljeno: Kiraš0.5, Kiraš1, Kiraš2.5, Kiraš5, Kiraš10, Kiraš25, Kiraš50, Dinar1
BankovciPogosto uporabljeno: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
Centralna bankaCentralna banka Jordanije
Uporabniki
Jordanija

Zakaj vas zanima JOD?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za JODPridobiti tečaje JOD na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti JOD za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14634
USD / JPY156.591
GBP / USD1.34922
USD / CHF0.789783
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.306
AUD / USD0.670962

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%