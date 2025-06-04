JMD - Jamajški dolar

Jamajški dolar je valuta Jamajka. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Jamajški dolar tečaj JMD v USD. Koda valute za Dolarji je JMD , simbol valute pa je J$. Spodaj boste našli tečaje Jamajški dolar in pretvornik valut.