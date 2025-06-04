JMD - Jamajški dolar
Jamajški dolar je valuta Jamajka. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Jamajški dolar tečaj JMD v USD. Koda valute za Dolarji je JMD, simbol valute pa je J$. Spodaj boste našli tečaje Jamajški dolar in pretvornik valut.
Statistika Jamajški dolar
|Ime
|Jamajški dolar
|Simbol
|J$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|c
|Najboljša pretvorba JMD
|JMD v USD
|Najboljši graf JMD
|Graf JMD v USD
Profil Jamajški dolar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Centralna banka
|Bank of Jamaica
|Uporabniki
Jamajka
Jamajka
