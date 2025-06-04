  1. Domov
JMD - Jamajški dolar

Jamajški dolar je valuta Jamajka. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Jamajški dolar tečaj JMD v USD. Koda valute za Dolarji je JMD, simbol valute pa je J$. Spodaj boste našli tečaje Jamajški dolar in pretvornik valut.

Statistika Jamajški dolar

ImeJamajški dolar
SimbolJ$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enotec
Najboljša pretvorba JMDJMD v USD
Najboljši graf JMDGraf JMD v USD

Profil Jamajški dolar

KovanciPogosto uporabljeno: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
BankovciPogosto uporabljeno: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
Centralna bankaBank of Jamaica
Uporabniki
Jamajka

