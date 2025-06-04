JEP - Jerseyjski funt

Jerseyjski funt je valuta Jersey. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Jerseyjski funt tečaj JEP v USD. Koda valute za Funti je JEP , simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Jerseyjski funt in pretvornik valut.