JEP - Jerseyjski funt

Jerseyjski funt je valuta Jersey. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Jerseyjski funt tečaj JEP v USD. Koda valute za Funti je JEP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Jerseyjski funt in pretvornik valut.

Statistika Jerseyjski funt

ImeJerseyjski funt
Simbol£
Manjša enota1/100 = Penny
Simbol manjše enotep
Najboljša pretvorba JEPJEP v USD
Najboljši graf JEPGraf JEP v USD

Profil Jerseyjski funt

KovanciPogosto uporabljeno: p1, p2, p5, p10, p50
Redko uporabljeno: p20
BankovciPogosto uporabljeno: £1, £5, £10, £20, £50
Uporabniki
Jersey

