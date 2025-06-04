JEP - Jerseyjski funt
Jerseyjski funt je valuta Jersey. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Jerseyjski funt tečaj JEP v USD. Koda valute za Funti je JEP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Jerseyjski funt in pretvornik valut.
Statistika Jerseyjski funt
|Ime
|Jerseyjski funt
|Simbol
|£
|Manjša enota
|1/100 = Penny
|Simbol manjše enote
|p
|Najboljša pretvorba JEP
|JEP v USD
|Najboljši graf JEP
|Graf JEP v USD
Profil Jerseyjski funt
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: p1, p2, p5, p10, p50
Redko uporabljeno: p20
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: £1, £5, £10, £20, £50
|Uporabniki
Jersey
Jersey
Zakaj vas zanima JEP?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za JEPPridobiti tečaje JEP na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti JEP za moje podjetje