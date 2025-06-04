ISK - Islandska krona
Islandska krona je valuta Islandija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Islandska krona tečaj ISK v USD. Koda valute za Kronur je ISK, simbol valute pa je kr. Spodaj boste našli tečaje Islandska krona in pretvornik valut.
Kot nekdanja članica Danske je Islandija uporabljala danski rigsdaler in nato dansko krono. Leta 1885 je država začela izdajati svoje lastne bankovce. Pod dansko oblastjo je bila Islandija povezana s skandinavsko monetarno unijo do leta 1914, ko se je monetarna unija razpustila. Leta 1918 je Islandija pridobila avtonomijo od Danske in islandška króna je bila ustanovljena kot uradna valuta države. Ta prva króna je utrpela hiperinflacijo in leta 1981 je prišlo do reforme, ki je ponovno ovrednotila valuto za faktor 100. Izdali so nove bankovce in kovance, ISO koda valute pa je bila spremenjena iz ISJ v ISK.
Finančna kriza Islandije 2008
Leta 2008 je država doživela finančno krizo, kjer je bankovni sektor propadel. Vrednost krone je strmo padla. Čeprav je Centralna banka poskušala stabilizirati s vezavo na evro, je króna še naprej padala. Od takrat poteka razprava o tem, ali naj Islandija sprejme bolj stabilno valuto. Evro in kanadski dolar sta bila favorizirana, vendar so mnenja še vedno mešana.
Statistika Islandska krona
|Ime
|Islandska krona
|Simbol
|kr
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba ISK
|ISK v USD
|Najboljši graf ISK
|Graf ISK v USD
Profil Islandska krona
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: kr1, kr5, kr10, kr50, kr100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: kr500, kr1000, kr2000, kr5000, kr10000
|Centralna banka
|Centralna banka Islandije
|Uporabniki
Islandija
Islandija
Zakaj vas zanima ISK?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za ISKPridobiti tečaje ISK na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti ISK za moje podjetje