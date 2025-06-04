ISK - Islandska krona

Kot nekdanja članica Danske je Islandija uporabljala danski rigsdaler in nato dansko krono. Leta 1885 je država začela izdajati svoje lastne bankovce. Pod dansko oblastjo je bila Islandija povezana s skandinavsko monetarno unijo do leta 1914, ko se je monetarna unija razpustila. Leta 1918 je Islandija pridobila avtonomijo od Danske in islandška króna je bila ustanovljena kot uradna valuta države. Ta prva króna je utrpela hiperinflacijo in leta 1981 je prišlo do reforme, ki je ponovno ovrednotila valuto za faktor 100. Izdali so nove bankovce in kovance, ISO koda valute pa je bila spremenjena iz ISJ v ISK.

Finančna kriza Islandije 2008

Leta 2008 je država doživela finančno krizo, kjer je bankovni sektor propadel. Vrednost krone je strmo padla. Čeprav je Centralna banka poskušala stabilizirati s vezavo na evro, je króna še naprej padala. Od takrat poteka razprava o tem, ali naj Islandija sprejme bolj stabilno valuto. Evro in kanadski dolar sta bila favorizirana, vendar so mnenja še vedno mešana.