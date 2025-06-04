INR - Indijska rupija

Centralna banka v Indiji se imenuje Rezervna banka Indije. INR je upravljana plava, ki omogoča trgu, da določi menjalni tečaj. Kot takšna se intervencija uporablja le za ohranjanje nizke volatilnosti menjalnih tečajev.

zgodnja kovnica Indije

Indija je bila ena prvih izdajateljic kovancev, okoli 6. stoletja pr. n. št., pri čemer so prvi dokumentirani kovanci imenovani 'punch-marked' kovanci zaradi načina njihove proizvodnje. Oblike indijskih kovancev so se pogosto spreminjale v naslednjih stoletjih, ko so različna cesarstva nastajala in propadala. Do 12. stoletja je bila uvedena nova valuta, imenovana Tanka. Med mogulsko dobo je bil vzpostavljen enoten denarni sistem in uveden srebrni Rupayya ali Rupija. Države predkolonialne Indije so kovale svoje kovance s podobnim dizajnom kot srebrna Rupija, z različicami, odvisno od njihovega območja izvora.

Valuta v Britanski Indiji

Leta 1825 je Britanska Indija sprejela srebrni standardni sistem, ki temelji na Rupiji in se je uporabljal do poznega 20. stoletja. Čeprav je bila Indija kolonija Britanije, nikoli ni sprejela funta sterlinga. Leta 1866 so finančne ustanove propadle in nadzor nad papirnatim denarjem je bil prenesen na britansko vlado, banke predsedstva pa so bile razpuščene leto kasneje. Istega leta je bila izdana serija bankovcev Victoria Portrait v čast kraljici Viktoriji in je ostala v uporabi približno 50 let.

Sodobna indijska rupija

Po pridobitvi neodvisnosti leta 1947 in postavitvi republike leta 1950 je bila sodobna indijska Rupija (INR) spremenjena nazaj v obliko podpisnega kovanca. Indijska Rupija je bila sprejeta kot edina valuta države, uporaba drugih domačih kovancev pa je bila odstranjena iz obtoka. Indija je leta 1957 sprejela sistem decimalizacije.

Leta 2016 sta Rs 500 in Rs 1,000 prenehala biti zakonito plačilno sredstvo v Indiji. Odstranitev denominacij je poskus zaustavitve korupcije in nezakonitega posedovanja gotovine. Novembra istega leta je Rezervna banka Indije začela izdajati bankovce v vrednosti ₹ 2000 v seriji Mahatma Gandhi (Nova).