INR - Indijska rupija
Indijska rupija je valuta Indija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Indijska rupija tečaj INR v USD. Koda valute za Rupije je INR, simbol valute pa je ₹. Spodaj boste našli tečaje Indijska rupija in pretvornik valut.
Centralna banka v Indiji se imenuje Rezervna banka Indije. INR je upravljana plava, ki omogoča trgu, da določi menjalni tečaj. Kot takšna se intervencija uporablja le za ohranjanje nizke volatilnosti menjalnih tečajev.
zgodnja kovnica Indije
Indija je bila ena prvih izdajateljic kovancev, okoli 6. stoletja pr. n. št., pri čemer so prvi dokumentirani kovanci imenovani 'punch-marked' kovanci zaradi načina njihove proizvodnje. Oblike indijskih kovancev so se pogosto spreminjale v naslednjih stoletjih, ko so različna cesarstva nastajala in propadala. Do 12. stoletja je bila uvedena nova valuta, imenovana Tanka. Med mogulsko dobo je bil vzpostavljen enoten denarni sistem in uveden srebrni Rupayya ali Rupija. Države predkolonialne Indije so kovale svoje kovance s podobnim dizajnom kot srebrna Rupija, z različicami, odvisno od njihovega območja izvora.
Valuta v Britanski Indiji
Leta 1825 je Britanska Indija sprejela srebrni standardni sistem, ki temelji na Rupiji in se je uporabljal do poznega 20. stoletja. Čeprav je bila Indija kolonija Britanije, nikoli ni sprejela funta sterlinga. Leta 1866 so finančne ustanove propadle in nadzor nad papirnatim denarjem je bil prenesen na britansko vlado, banke predsedstva pa so bile razpuščene leto kasneje. Istega leta je bila izdana serija bankovcev Victoria Portrait v čast kraljici Viktoriji in je ostala v uporabi približno 50 let.
Sodobna indijska rupija
Po pridobitvi neodvisnosti leta 1947 in postavitvi republike leta 1950 je bila sodobna indijska Rupija (INR) spremenjena nazaj v obliko podpisnega kovanca. Indijska Rupija je bila sprejeta kot edina valuta države, uporaba drugih domačih kovancev pa je bila odstranjena iz obtoka. Indija je leta 1957 sprejela sistem decimalizacije.
Statistika Indijska rupija
|Ime
|Indijska rupija
|Simbol
|₹
|Manjša enota
|1/100 = paisa
|Simbol manjše enote
|p
|Najboljša pretvorba INR
|INR v USD
|Najboljši graf INR
|Graf INR v USD
Profil Indijska rupija
|Vzdevki
|Taaka, Rupayya, Rūbāi, Athanni (for 50 Paise coins)
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, p50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹2000, ₹200
Redko uporabljeno: ₹1, ₹2
|Centralna banka
|Rezervna banka Indije
|Uporabniki
Indija, Butan, Nepal
