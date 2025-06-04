  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. IMP

imp
IMP - Funt otoka Man

Funt otoka Man je valuta Otok Man. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Funt otoka Man tečaj IMP v USD. Koda valute za Funti je IMP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Funt otoka Man in pretvornik valut.

Izberite valuto

imp
IMPFunt otoka Man

Statistika Funt otoka Man

ImeFunt otoka Man
Simbol£
Manjša enota1/100 = Pence
Simbol manjše enotep
Najboljša pretvorba IMPIMP v USD
Najboljši graf IMPGraf IMP v USD

Profil Funt otoka Man

KovanciPogosto uporabljeno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BankovciPogosto uporabljeno: £1, £5, £10, £20, £50
Uporabniki
Otok Man

Zakaj vas zanima IMP?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za IMPPridobiti tečaje IMP na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti IMP za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17695
GBP / EUR1.14629
USD / JPY156.593
GBP / USD1.34913
USD / CHF0.789796
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.303
AUD / USD0.670955

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%