IMP - Funt otoka Man
Funt otoka Man je valuta Otok Man. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Funt otoka Man tečaj IMP v USD. Koda valute za Funti je IMP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Funt otoka Man in pretvornik valut.
Statistika Funt otoka Man
|Ime
|Funt otoka Man
|Simbol
|£
|Manjša enota
|1/100 = Pence
|Simbol manjše enote
|p
|Najboljša pretvorba IMP
|IMP v USD
|Najboljši graf IMP
|Graf IMP v USD
Profil Funt otoka Man
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: £1, £5, £10, £20, £50
|Uporabniki
Otok Man
Otok Man
Zakaj vas zanima IMP?
