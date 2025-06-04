  1. Domov
ILS - Izraelski šekel

Izraelski šekel je valuta Izrael. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Izraelski šekel tečaj ILS v USD. Koda valute za Novi šekeli je ILS, simbol valute pa je ₪. Spodaj boste našli tečaje Izraelski šekel in pretvornik valut.

Statistika Izraelski šekel

ImeIzraelski šekel
Simbol
Manjša enota1/100 = Agorat
Simbol manjše enoteAgorat
Najboljša pretvorba ILSILS v USD
Najboljši graf ILSGraf ILS v USD

Profil Izraelski šekel

KovanciPogosto uporabljeno: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
BankovciPogosto uporabljeno: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
Centralna bankaBank of Israel
Uporabniki
Izrael, Palestinska ozemlja

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17695
GBP / EUR1.14629
USD / JPY156.593
GBP / USD1.34913
USD / CHF0.789796
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.303
AUD / USD0.670955

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%