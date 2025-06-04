ILS - Izraelski šekel
Izraelski šekel je valuta Izrael. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Izraelski šekel tečaj ILS v USD. Koda valute za Novi šekeli je ILS, simbol valute pa je ₪. Spodaj boste našli tečaje Izraelski šekel in pretvornik valut.
Statistika Izraelski šekel
|Ime
|Izraelski šekel
|Simbol
|₪
|Manjša enota
|1/100 = Agorat
|Simbol manjše enote
|Agorat
|Najboljša pretvorba ILS
|ILS v USD
|Najboljši graf ILS
|Graf ILS v USD
Profil Izraelski šekel
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Centralna banka
|Bank of Israel
|Uporabniki
Izrael, Palestinska ozemlja
Zakaj vas zanima ILS?
