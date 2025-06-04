IDR - Indonezijska rupija
Indonezijska rupija je valuta Indonezija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Indonezijska rupija tečaj IDR v USD. Koda valute za Rupije je IDR, simbol valute pa je Rp. Spodaj boste našli tečaje Indonezijska rupija in pretvornik valut.
Statistika Indonezijska rupija
|Ime
|Indonezijska rupija
|Simbol
|Rp
|Manjša enota
|1/100 = Sen (zastarel)
|Simbol manjše enote
|Sen (zastarel)
|Najboljša pretvorba IDR
|IDR v USD
|Najboljši graf IDR
|Graf IDR v USD
Profil Indonezijska rupija
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Rp100, Rp200, Rp500
Redko uporabljeno: Rp50, Rp1000
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Centralna banka
|Centralna banka Republike Indonezije
|Uporabniki
Indonezija, Vzhodni Timor
Zakaj vas zanima IDR?
