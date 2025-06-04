IDR - Indonezijska rupija

Indonezijska rupija je valuta Indonezija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Indonezijska rupija tečaj IDR v USD. Koda valute za Rupije je IDR , simbol valute pa je Rp. Spodaj boste našli tečaje Indonezijska rupija in pretvornik valut.