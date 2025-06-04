  1. Domov
IDR - Indonezijska rupija

Indonezijska rupija je valuta Indonezija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Indonezijska rupija tečaj IDR v USD. Koda valute za Rupije je IDR, simbol valute pa je Rp. Spodaj boste našli tečaje Indonezijska rupija in pretvornik valut.

Statistika Indonezijska rupija

ImeIndonezijska rupija
SimbolRp
Manjša enota1/100 = Sen (zastarel)
Simbol manjše enoteSen (zastarel)
Najboljša pretvorba IDRIDR v USD
Najboljši graf IDRGraf IDR v USD

Profil Indonezijska rupija

KovanciPogosto uporabljeno: Rp100, Rp200, Rp500
Redko uporabljeno: Rp50, Rp1000
BankovciPogosto uporabljeno: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
Centralna bankaCentralna banka Republike Indonezije
Uporabniki
Indonezija, Vzhodni Timor

