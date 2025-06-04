HUF - Madžarski forint

Madžarski forint je valuta Madžarska. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Madžarski forint tečaj HUF v USD. Koda valute za Forinti je HUF , simbol valute pa je Ft. Spodaj boste našli tečaje Madžarski forint in pretvornik valut.