HUF - Madžarski forint

Madžarski forint je valuta Madžarska. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Madžarski forint tečaj HUF v USD. Koda valute za Forinti je HUF, simbol valute pa je Ft. Spodaj boste našli tečaje Madžarski forint in pretvornik valut.

Statistika Madžarski forint

ImeMadžarski forint
SimbolFt
Manjša enota1/100 = filler
Simbol manjše enotefiller
Najboljša pretvorba HUFHUF v USD
Najboljši graf HUFGraf HUF v USD

Profil Madžarski forint

KovanciPogosto uporabljeno: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
BankovciPogosto uporabljeno: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
Centralna bankaMadžarska narodna banka
Uporabniki
Madžarska

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.596
GBP / USD1.34911
USD / CHF0.789831
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670963

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%