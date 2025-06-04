HUF - Madžarski forint
Madžarski forint je valuta Madžarska. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Madžarski forint tečaj HUF v USD. Koda valute za Forinti je HUF, simbol valute pa je Ft. Spodaj boste našli tečaje Madžarski forint in pretvornik valut.
Statistika Madžarski forint
|Ime
|Madžarski forint
|Simbol
|Ft
|Manjša enota
|1/100 = filler
|Simbol manjše enote
|filler
|Najboljša pretvorba HUF
|HUF v USD
|Najboljši graf HUF
|Graf HUF v USD
Profil Madžarski forint
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Centralna banka
|Madžarska narodna banka
|Uporabniki
Madžarska
Zakaj vas zanima HUF?
