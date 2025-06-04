HTG - Haitijski gurd
Haitijski gurd je valuta Haiti. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Haitijski gurd tečaj HTG v USD. Koda valute za Gurdi je HTG, simbol valute pa je G. Spodaj boste našli tečaje Haitijski gurd in pretvornik valut.
Statistika Haitijski gurd
|Ime
|Haitijski gurd
|Simbol
|G
|Manjša enota
|1/100 = Centime
|Simbol manjše enote
|Centime
|Najboljša pretvorba HTG
|HTG v USD
|Najboljši graf HTG
|Graf HTG v USD
Profil Haitijski gurd
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Centralna banka
|Banka Republike Haiti
|Uporabniki
Haiti
Haiti
Zakaj vas zanima HTG?
