HTG - Haitijski gurd

Haitijski gurd je valuta Haiti. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Haitijski gurd tečaj HTG v USD. Koda valute za Gurdi je HTG, simbol valute pa je G. Spodaj boste našli tečaje Haitijski gurd in pretvornik valut.

Statistika Haitijski gurd

ImeHaitijski gurd
SimbolG
Manjša enota1/100 = Centime
Simbol manjše enoteCentime
Najboljša pretvorba HTGHTG v USD
Najboljši graf HTGGraf HTG v USD

Profil Haitijski gurd

KovanciPogosto uporabljeno: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
BankovciPogosto uporabljeno: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
Centralna bankaBanka Republike Haiti
Uporabniki
Haiti

