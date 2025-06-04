  1. Domov
hrk
HRK - Hrvaška kuna

Hrvaška kuna je valuta Hrvaška. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Hrvaška kuna tečaj HRK v USD. Koda valute za Kune je HRK, simbol valute pa je kn. Spodaj boste našli tečaje Hrvaška kuna in pretvornik valut.

Hrvaška Kuna (HRK) je bila zamenjana z Evrom (EUR) 1. januarja 2013. Kuna ni več sprejeta kot zakonito plačilno sredstvo od 14. januarja 2023.

Statistika Hrvaška kuna

ImeHrvaška kuna
Simbolkn
Manjša enota1/100 = lipa
Simbol manjše enotelp
Najboljša pretvorba HRKHRK v USD
Najboljši graf HRKGraf HRK v USD

Profil Hrvaška kuna

KovanciPogosto uporabljeno: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Redko uporabljeno: lp1, lp2, kn25
BankovciPogosto uporabljeno: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
Centralna bankaHrvaška narodna banka
Uporabniki
Hrvaška

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.596
GBP / USD1.34911
USD / CHF0.789831
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670963

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%