HRK - Hrvaška kuna

Hrvaška kuna je valuta Hrvaška. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Hrvaška kuna tečaj HRK v USD. Koda valute za Kune je HRK , simbol valute pa je kn. Spodaj boste našli tečaje Hrvaška kuna in pretvornik valut.

Hrvaška Kuna (HRK) je bila zamenjana z Evrom (EUR) 1. januarja 2013. Kuna ni več sprejeta kot zakonito plačilno sredstvo od 14. januarja 2023.