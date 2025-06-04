HRK - Hrvaška kuna
Hrvaška kuna je valuta Hrvaška. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Hrvaška kuna tečaj HRK v USD. Koda valute za Kune je HRK, simbol valute pa je kn. Spodaj boste našli tečaje Hrvaška kuna in pretvornik valut.
Hrvaška Kuna (HRK) je bila zamenjana z Evrom (EUR) 1. januarja 2013. Kuna ni več sprejeta kot zakonito plačilno sredstvo od 14. januarja 2023.
Statistika Hrvaška kuna
|Ime
|Hrvaška kuna
|Simbol
|kn
|Manjša enota
|1/100 = lipa
|Simbol manjše enote
|lp
|Najboljša pretvorba HRK
|HRK v USD
|Najboljši graf HRK
|Graf HRK v USD
Profil Hrvaška kuna
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Redko uporabljeno: lp1, lp2, kn25
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Centralna banka
|Hrvaška narodna banka
|Uporabniki
Hrvaška
