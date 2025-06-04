  1. Domov
HNL - Honduraška lempira

Honduraška lempira je valuta Honduras. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Honduraška lempira tečaj HNL v USD. Koda valute za Lempire je HNL, simbol valute pa je L. Spodaj boste našli tečaje Honduraška lempira in pretvornik valut.

Statistika Honduraška lempira

ImeHonduraška lempira
SimbolL
Manjša enota1/100 = Centavo
Simbol manjše enoteCentavo
Najboljša pretvorba HNLHNL v USD
Najboljši graf HNLGraf HNL v USD

Profil Honduraška lempira

KovanciPogosto uporabljeno: Centavo10, Centavo20, Centavo50
BankovciPogosto uporabljeno: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
Centralna bankaCentralna banka Honduras
Uporabniki
Honduras

