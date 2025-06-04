HNL - Honduraška lempira
Honduraška lempira je valuta Honduras. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Honduraška lempira tečaj HNL v USD. Koda valute za Lempire je HNL, simbol valute pa je L. Spodaj boste našli tečaje Honduraška lempira in pretvornik valut.
Statistika Honduraška lempira
|Ime
|Honduraška lempira
|Simbol
|L
|Manjša enota
|1/100 = Centavo
|Simbol manjše enote
|Centavo
|Najboljša pretvorba HNL
|HNL v USD
|Najboljši graf HNL
|Graf HNL v USD
Profil Honduraška lempira
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Centavo10, Centavo20, Centavo50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
|Centralna banka
|Centralna banka Honduras
|Uporabniki
Honduras
Honduras
Zakaj vas zanima HNL?
