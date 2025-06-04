HKD - Hongkonški dolar

V 19. stoletju je Hongkong uporabljal različne tuje valute, kot so indijske rupije, španski dolarji, mehiški pesosi in kitajske kovance za vsakodnevne transakcije. Kot britanska kolonija so leta 1825 poskušali standardizirati valutni sistem z uvedbo sterling kovancev. Ta valuta pa se je izkazala za nepriljubljeno in tuji kovanci so še naprej krožili.

Leta 1863 je Londonska kraljeva kovnica začela izdajati kovance Hongkonškega dolarja. Do leta 1935 je bil Hongkong edina država, ki je ostala na srebrnem standardu. Med japonsko okupacijo je bil dolar začasno suspendiran in nadomeščen z japonskim vojaškim jenom. Leta 1945 je bil Hongkonški dolar ponovno izdan, vezan na britanski funt po tečaju 16 HKD za 1 GBP. Leta 1972 se je Hongkonški dolar ponovno vezal na ameriški dolar, pri čemer se je tečaj večkrat spremenil v naslednjih desetletjih. Trenutno HKD deluje na povezani valutni režim.