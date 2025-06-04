GYD - Gvajanski dolar
Gvajanski dolar je valuta Gvajana. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gvajanski dolar tečaj GYD v USD. Koda valute za Dolarji je GYD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Gvajanski dolar in pretvornik valut.
Statistika Gvajanski dolar
|Ime
|Gvajanski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba GYD
|GYD v USD
|Najboljši graf GYD
|Graf GYD v USD
Profil Gvajanski dolar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: $1, $5, $10
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Centralna banka
|Banka Gvajane
|Uporabniki
Gvajana
Gvajana
