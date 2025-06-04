GYD - Gvajanski dolar

Gvajanski dolar je valuta Gvajana. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gvajanski dolar tečaj GYD v USD. Koda valute za Dolarji je GYD , simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Gvajanski dolar in pretvornik valut.