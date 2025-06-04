  1. Domov
GYD - Gvajanski dolar

Gvajanski dolar je valuta Gvajana. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gvajanski dolar tečaj GYD v USD. Koda valute za Dolarji je GYD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Gvajanski dolar in pretvornik valut.

Statistika Gvajanski dolar

ImeGvajanski dolar
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba GYDGYD v USD
Najboljši graf GYDGraf GYD v USD

Profil Gvajanski dolar

KovanciPogosto uporabljeno: $1, $5, $10
BankovciPogosto uporabljeno: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
Centralna bankaBanka Gvajane
Uporabniki
Gvajana

