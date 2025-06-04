  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. GTQ

gtq
GTQ - Gvatemalski kvecal

Gvatemalski kvecal je valuta Gvajatemala. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gvatemalski kvecal tečaj GTQ v USD. Koda valute za Kecalji je GTQ, simbol valute pa je Q. Spodaj boste našli tečaje Gvatemalski kvecal in pretvornik valut.

Izberite valuto

gtq
GTQGvatemalski kvecal

Statistika Gvatemalski kvecal

ImeGvatemalski kvecal
SimbolQ
Manjša enota1/100 = Centavo
Simbol manjše enoteCentavo
Najboljša pretvorba GTQGTQ v USD
Najboljši graf GTQGraf GTQ v USD

Profil Gvatemalski kvecal

KovanciPogosto uporabljeno: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
BankovciPogosto uporabljeno: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
Centralna bankaBanka Gvajamatale
Uporabniki
Gvajatemala

Zakaj vas zanima GTQ?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za GTQPridobiti tečaje GTQ na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti GTQ za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.596
GBP / USD1.34911
USD / CHF0.789831
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670963

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%