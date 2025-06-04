GNF - Gvinejski frank

Gvinejski frank je valuta Gvineja. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gvinejski frank tečaj GNF v USD. Koda valute za Franki je GNF , simbol valute pa je FG. Spodaj boste našli tečaje Gvinejski frank in pretvornik valut.