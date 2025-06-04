GNF - Gvinejski frank
Gvinejski frank je valuta Gvineja. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gvinejski frank tečaj GNF v USD. Koda valute za Franki je GNF, simbol valute pa je FG. Spodaj boste našli tečaje Gvinejski frank in pretvornik valut.
Statistika Gvinejski frank
|Ime
|Gvinejski frank
|Simbol
|Frank
|Manjša enota
|1/100 = Centime
|Simbol manjše enote
|Centime
|Najboljša pretvorba GNF
|GNF v USD
|Najboljši graf GNF
|Graf GNF v USD
Profil Gvinejski frank
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
|Centralna banka
|Centralna banka Republike Gvineja
|Uporabniki
Gvineja
Gvineja
