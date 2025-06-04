  1. Domov
GNF - Gvinejski frank

Gvinejski frank je valuta Gvineja. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gvinejski frank tečaj GNF v USD. Koda valute za Franki je GNF, simbol valute pa je FG. Spodaj boste našli tečaje Gvinejski frank in pretvornik valut.

Statistika Gvinejski frank

ImeGvinejski frank
SimbolFrank
Manjša enota1/100 = Centime
Simbol manjše enoteCentime
Najboljša pretvorba GNFGNF v USD
Najboljši graf GNFGraf GNF v USD

Profil Gvinejski frank

BankovciPogosto uporabljeno: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
Centralna bankaCentralna banka Republike Gvineja
Uporabniki
Gvineja

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.596
GBP / USD1.34911
USD / CHF0.789831
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670963

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%