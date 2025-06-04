  1. Domov
GMD - Gambijski dalasi

Gambijski dalasi je valuta Gambia. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gambijski dalasi tečaj GMD v USD. Koda valute za Dalasi je GMD, simbol valute pa je D. Spodaj boste našli tečaje Gambijski dalasi in pretvornik valut.

GMDGambijski dalasi

Statistika Gambijski dalasi

ImeGambijski dalasi
SimbolDalasi
Manjša enota1/100 = butut
Simbol manjše enotebutut
Najboljša pretvorba GMDGMD v USD
Najboljši graf GMDGraf GMD v USD

Profil Gambijski dalasi

Uporabniki
Gambia

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17682
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.597
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.789868
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670915

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%