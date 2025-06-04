GMD - Gambijski dalasi
Gambijski dalasi je valuta Gambia. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gambijski dalasi tečaj GMD v USD. Koda valute za Dalasi je GMD, simbol valute pa je D. Spodaj boste našli tečaje Gambijski dalasi in pretvornik valut.
Statistika Gambijski dalasi
|Ime
|Gambijski dalasi
|Simbol
|Dalasi
|Manjša enota
|1/100 = butut
|Simbol manjše enote
|butut
|Najboljša pretvorba GMD
|GMD v USD
|Najboljši graf GMD
|Graf GMD v USD
Profil Gambijski dalasi
|Uporabniki
Gambia
Gambia
