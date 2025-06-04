GIP - Gibraltarski funt
Gibraltarski funt je valuta Gibraltar. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gibraltarski funt tečaj GIP v USD. Koda valute za Funti je GIP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Gibraltarski funt in pretvornik valut.
Statistika Gibraltarski funt
|Ime
|Gibraltarski funt
|Simbol
|£
|Manjša enota
|1/100 = Penny
|Simbol manjše enote
|p
|Najboljša pretvorba GIP
|GIP v USD
|Najboljši graf GIP
|Graf GIP v USD
Profil Gibraltarski funt
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: £5, £10, £20, £50, £100
|Uporabniki
Gibraltar
Gibraltar
Zakaj vas zanima GIP?
