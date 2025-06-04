  1. Domov
GHS - Ganski cedi

Ganski cedi je valuta Gana. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Ganski cedi tečaj GHS v USD. Koda valute za Cedis je GHS, simbol valute pa je GH₵. Spodaj boste našli tečaje Ganski cedi in pretvornik valut.

Statistika Ganski cedi

ImeGanski cedi
SimbolGH¢
Manjša enota1/100 = Ganski Pesewa
Simbol manjše enoteGp
Najboljša pretvorba GHSGHS v USD
Najboljši graf GHSGraf GHS v USD

Profil Ganski cedi

KovanciPogosto uporabljeno: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
BankovciPogosto uporabljeno: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
Centralna bankaBanka Gane
Uporabniki
Gana

