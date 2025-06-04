GHS - Ganski cedi
Ganski cedi je valuta Gana. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Ganski cedi tečaj GHS v USD. Koda valute za Cedis je GHS, simbol valute pa je GH₵. Spodaj boste našli tečaje Ganski cedi in pretvornik valut.
Statistika Ganski cedi
|Ime
|Ganski cedi
|Simbol
|GH¢
|Manjša enota
|1/100 = Ganski Pesewa
|Simbol manjše enote
|Gp
|Najboljša pretvorba GHS
|GHS v USD
|Najboljši graf GHS
|Graf GHS v USD
Profil Ganski cedi
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Centralna banka
|Banka Gane
|Uporabniki
Gana
Zakaj vas zanima GHS?
