GGP - Guernseyjski funt
Guernseyjski funt je valuta Guernsey. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Guernseyjski funt tečaj GGP v USD. Koda valute za Funti je GGP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Guernseyjski funt in pretvornik valut.
Statistika Guernseyjski funt
|Ime
|Guernseyjski funt
|Simbol
|£
|Manjša enota
|1/100 = Penny
|Simbol manjše enote
|p
|Najboljša pretvorba GGP
|GGP v USD
|Najboljši graf GGP
|Graf GGP v USD
Profil Guernseyjski funt
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: £1, £5, £10, £20, £50
|Uporabniki
Guernsey
