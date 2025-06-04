GGP - Guernseyjski funt

Guernseyjski funt je valuta Guernsey. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Guernseyjski funt tečaj GGP v USD. Koda valute za Funti je GGP , simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Guernseyjski funt in pretvornik valut.