GGP - Guernseyjski funt

Guernseyjski funt je valuta Guernsey. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Guernseyjski funt tečaj GGP v USD. Koda valute za Funti je GGP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Guernseyjski funt in pretvornik valut.

Statistika Guernseyjski funt

ImeGuernseyjski funt
Simbol£
Manjša enota1/100 = Penny
Simbol manjše enotep
Najboljša pretvorba GGPGGP v USD
Najboljši graf GGPGraf GGP v USD

Profil Guernseyjski funt

KovanciPogosto uporabljeno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BankovciPogosto uporabljeno: £1, £5, £10, £20, £50
Uporabniki
Guernsey

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17682
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.597
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.789868
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670915

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%