GEL - Gruzijski lari
Gruzijski lari je valuta Georgia. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gruzijski lari tečaj GEL v USD. Koda valute za Lari je GEL, simbol valute pa je ₾. Spodaj boste našli tečaje Gruzijski lari in pretvornik valut.
Statistika Gruzijski lari
|Ime
|Gruzijski lari
|Simbol
|Lari
|Manjša enota
|1/100 = Tetri
|Simbol manjše enote
|Tetri
|Najboljša pretvorba GEL
|GEL v USD
|Najboljši graf GEL
|Graf GEL v USD
Profil Gruzijski lari
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
|Centralna banka
|Nacionalna banka Gruzije
|Uporabniki
Georgia
Georgia
Zakaj vas zanima GEL?
