GEL - Gruzijski lari

Gruzijski lari je valuta Georgia. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gruzijski lari tečaj GEL v USD. Koda valute za Lari je GEL , simbol valute pa je ₾. Spodaj boste našli tečaje Gruzijski lari in pretvornik valut.