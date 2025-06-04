  1. Domov
gel
GEL - Gruzijski lari

Gruzijski lari je valuta Georgia. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Gruzijski lari tečaj GEL v USD. Koda valute za Lari je GEL, simbol valute pa je ₾. Spodaj boste našli tečaje Gruzijski lari in pretvornik valut.

gel
GELGruzijski lari

Statistika Gruzijski lari

ImeGruzijski lari
SimbolLari
Manjša enota1/100 = Tetri
Simbol manjše enoteTetri
Najboljša pretvorba GELGEL v USD
Najboljši graf GELGraf GEL v USD

Profil Gruzijski lari

KovanciPogosto uporabljeno: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
BankovciPogosto uporabljeno: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
Centralna bankaNacionalna banka Gruzije
Uporabniki
Georgia

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17651
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.636
GBP / USD1.34866
USD / CHF0.790067
USD / CAD1.36665
EUR / JPY184.283
AUD / USD0.670729

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%