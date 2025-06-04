FKP - Funt Falklandskih otokov
Funt Falklandskih otokov je valuta Falklandski otoki (Malvinas). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Funt Falklandskih otokov tečaj FKP v USD. Koda valute za Funti je FKP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Funt Falklandskih otokov in pretvornik valut.
Statistika Funt Falklandskih otokov
|Ime
|Funt Falklandskih otokov
|Simbol
|£
|Manjša enota
|1/100 = Pence
|Simbol manjše enote
|p
|Najboljša pretvorba FKP
|FKP v USD
|Najboljši graf FKP
|Graf FKP v USD
Profil Funt Falklandskih otokov
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: £5, £10, £20, £50
|Uporabniki
Falklandski otoki (Malvinas)
Zakaj vas zanima FKP?
