FKP - Funt Falklandskih otokov

Funt Falklandskih otokov je valuta Falklandski otoki (Malvinas). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Funt Falklandskih otokov tečaj FKP v USD. Koda valute za Funti je FKP , simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Funt Falklandskih otokov in pretvornik valut.