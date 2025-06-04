  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. FKP

fkp
FKP - Funt Falklandskih otokov

Funt Falklandskih otokov je valuta Falklandski otoki (Malvinas). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Funt Falklandskih otokov tečaj FKP v USD. Koda valute za Funti je FKP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Funt Falklandskih otokov in pretvornik valut.

Izberite valuto

fkp
FKPFunt Falklandskih otokov

Statistika Funt Falklandskih otokov

ImeFunt Falklandskih otokov
Simbol£
Manjša enota1/100 = Pence
Simbol manjše enotep
Najboljša pretvorba FKPFKP v USD
Najboljši graf FKPGraf FKP v USD

Profil Funt Falklandskih otokov

KovanciPogosto uporabljeno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BankovciPogosto uporabljeno: £5, £10, £20, £50
Uporabniki
Falklandski otoki (Malvinas)

Zakaj vas zanima FKP?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za FKPPridobiti tečaje FKP na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti FKP za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17651
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.636
GBP / USD1.34866
USD / CHF0.790067
USD / CAD1.36665
EUR / JPY184.283
AUD / USD0.670729

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%