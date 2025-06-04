FJD - Fidžijski dolar
Fidžijski dolar je valuta Fidži. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Fidžijski dolar tečaj FJD v USD. Koda valute za Dolarji je FJD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Fidžijski dolar in pretvornik valut.
Statistika Fidžijski dolar
|Ime
|Fidžijski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|¢
|Najboljša pretvorba FJD
|FJD v USD
|Najboljši graf FJD
|Graf FJD v USD
Profil Fidžijski dolar
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Uporabniki
Fidži
