FJD - Fidžijski dolar

Fidžijski dolar je valuta Fidži. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Fidžijski dolar tečaj FJD v USD. Koda valute za Dolarji je FJD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Fidžijski dolar in pretvornik valut.

Statistika Fidžijski dolar

ImeFidžijski dolar
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enote¢
Najboljša pretvorba FJDFJD v USD
Najboljši graf FJDGraf FJD v USD

Profil Fidžijski dolar

BankovciPogosto uporabljeno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Uporabniki
Fidži

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17651
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.636
GBP / USD1.34866
USD / CHF0.790067
USD / CAD1.36665
EUR / JPY184.283
AUD / USD0.670729

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%