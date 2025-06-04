ETB - Etiopski bir
Etiopski bir je valuta Etiopija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Etiopski bir tečaj ETB v USD. Koda valute za Birr je ETB, simbol valute pa je Br. Spodaj boste našli tečaje Etiopski bir in pretvornik valut.
Statistika Etiopski bir
|Ime
|Etiopski bir
|Simbol
|Br
|Manjša enota
|1/100 = santim
|Simbol manjše enote
|santim
|Najboljša pretvorba ETB
|ETB v USD
|Najboljši graf ETB
|Graf ETB v USD
Profil Etiopski bir
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Centralna banka
|Nacionalna banka Etiopije
|Uporabniki
Etiopija, Eritreja
Etiopija, Eritreja
