  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. ETB

etb
ETB - Etiopski bir

Etiopski bir je valuta Etiopija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Etiopski bir tečaj ETB v USD. Koda valute za Birr je ETB, simbol valute pa je Br. Spodaj boste našli tečaje Etiopski bir in pretvornik valut.

Izberite valuto

etb
ETBEtiopski bir

Statistika Etiopski bir

ImeEtiopski bir
SimbolBr
Manjša enota1/100 = santim
Simbol manjše enotesantim
Najboljša pretvorba ETBETB v USD
Najboljši graf ETBGraf ETB v USD

Profil Etiopski bir

BankovciPogosto uporabljeno: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
Centralna bankaNacionalna banka Etiopije
Uporabniki
Etiopija, Eritreja

Zakaj vas zanima ETB?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za ETBPridobiti tečaje ETB na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti ETB za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17651
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.636
GBP / USD1.34866
USD / CHF0.790067
USD / CAD1.36665
EUR / JPY184.283
AUD / USD0.670729

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%