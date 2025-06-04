  1. Domov
ERN - Eritrejska nakfa

Eritrejska nakfa je valuta Eritreja. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Eritrejska nakfa tečaj ERN v USD. Koda valute za Nakfas je ERN, simbol valute pa je Nfk. Spodaj boste našli tečaje Eritrejska nakfa in pretvornik valut.

Statistika Eritrejska nakfa

ImeEritrejska nakfa
SimbolNkf
Manjša enota1/100 = cent
Simbol manjše enotecent
Najboljša pretvorba ERNERN v USD
Najboljši graf ERNGraf ERN v USD

Profil Eritrejska nakfa

Centralna bankaBanka Eritreje
Uporabniki
Eritreja

Zakaj vas zanima ERN?

Želim...

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.635
GBP / USD1.34871
USD / CHF0.790041
USD / CAD1.36667
EUR / JPY184.288
AUD / USD0.670721

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%