ERN - Eritrejska nakfa
Eritrejska nakfa je valuta Eritreja. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Eritrejska nakfa tečaj ERN v USD. Koda valute za Nakfas je ERN, simbol valute pa je Nfk. Spodaj boste našli tečaje Eritrejska nakfa in pretvornik valut.
Statistika Eritrejska nakfa
|Ime
|Eritrejska nakfa
|Simbol
|Nkf
|Manjša enota
|1/100 = cent
|Simbol manjše enote
|cent
|Najboljša pretvorba ERN
|ERN v USD
|Najboljši graf ERN
|Graf ERN v USD
Profil Eritrejska nakfa
|Centralna banka
|Banka Eritreje
|Uporabniki
Eritreja
Eritreja
