ERN - Eritrejska nakfa

Eritrejska nakfa je valuta Eritreja. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Eritrejska nakfa tečaj ERN v USD. Koda valute za Nakfas je ERN , simbol valute pa je Nfk. Spodaj boste našli tečaje Eritrejska nakfa in pretvornik valut.