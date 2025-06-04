EGP - Egiptovski funt

Pred 19. stoletjem so se v Egiptu uporabljale lokalno kovane kovance zaradi odsotnosti uradne valute v državi. Leta 1834 je parlamentarni zakon izdal novo valuto, ki temelji na bimetalnem sistemu, sestavljenem iz zlata in srebra. Ta zakon je bil izvršen leta 1836 in egiptovski funt je zamenjal egiptovsko pjaestro, ki je bila uporabljena odkar je bil Egipt del Osmanskega cesarstva. Leta 1885 je bil bimetalni standard zamenjan z enotnim zlatim standardom zaradi nihanj v vrednosti srebra.

Leta 1898 je bila ustanovljena Nacionalna banka Egipta, ki je začela izdajati prve bankovce leto kasneje. Ti bankovci so bili zamenljivi za zlato do leta 1914, ko je egiptovski funt sprejel fiksni menjalni tečaj do britanskega funta. Leta 1961 je bila ustanovljena Centralna banka Egipta, ki je dobila odgovornost za upravljanje in nadzor nacionalne valute. Leto kasneje je Egipt zapustil območje sterlinga in vezal svojo vrednost na ameriški dolar do leta 1989. Danes se menjalni tečaj egiptovskega funta giblje, medtem ko ga centralna banka tesno nadzira.