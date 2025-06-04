EEK - Estonska krona
Estonska krona je valuta Estonija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Estonska krona tečaj EEK v USD. Koda valute za Krooni je EEK, simbol valute pa je kr. Spodaj boste našli tečaje Estonska krona in pretvornik valut.
Obvestilo: Od 15. januarja 2011 estonska krona ni več zakonito plačilno sredstvo.
EEK je bil zamenjan z evrom po fiksnem menjalnem tečaju 1 EUR = 15.6466 EEK. Estonski bankovci lahko neomejeno zamenjate v Banki Estonije za neomejeno obdobje. Za več informacij obiščite ECB: Estonija 2011.
Statistika Estonska krona
|Ime
|Estonska krona
|Simbol
|kr
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba EEK
|EEK v USD
|Najboljši graf EEK
|Graf EEK v USD
Profil Estonska krona
|Uporabniki
Estonija
Estonija
Zakaj vas zanima EEK?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za EEKPridobiti tečaje EEK na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti EEK za moje podjetje