EEK - Estonska krona

Estonska krona je valuta Estonija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Estonska krona tečaj EEK v USD. Koda valute za Krooni je EEK , simbol valute pa je kr. Spodaj boste našli tečaje Estonska krona in pretvornik valut.

Obvestilo: Od 15. januarja 2011 estonska krona ni več zakonito plačilno sredstvo.