EEK - Estonska krona

Estonska krona je valuta Estonija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Estonska krona tečaj EEK v USD. Koda valute za Krooni je EEK, simbol valute pa je kr. Spodaj boste našli tečaje Estonska krona in pretvornik valut.

Obvestilo: Od 15. januarja 2011 estonska krona ni več zakonito plačilno sredstvo.

EEKEstonska krona (zastarelo)
EEK je bil zamenjan z evrom po fiksnem menjalnem tečaju 1 EUR = 15.6466 EEK. Estonski bankovci lahko neomejeno zamenjate v Banki Estonije za neomejeno obdobje. Za več informacij obiščite ECB: Estonija 2011.

Statistika Estonska krona

ImeEstonska krona
Simbolkr
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba EEKEEK v USD
Najboljši graf EEKGraf EEK v USD

Profil Estonska krona

Uporabniki
Estonija

