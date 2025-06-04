DZD - Alžirski dinar
Alžirski dinar je valuta Alžirija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Alžirski dinar tečaj DZD v USD. Koda valute za Dinarji je DZD, simbol valute pa je دج. Spodaj boste našli tečaje Alžirski dinar in pretvornik valut.
Statistika Alžirski dinar
|Ime
|Alžirski dinar
|Simbol
|DA
|Manjša enota
|1/100 = Santeem
|Simbol manjše enote
|Santeem
|Najboljša pretvorba DZD
|DZD v USD
|Najboljši graf DZD
|Graf DZD v USD
Profil Alžirski dinar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: DA5, DA20, DA50
Redko uporabljeno: DA1, DA2, DA100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Centralna banka
|Bank of Algeria
|Uporabniki
Alžirija
