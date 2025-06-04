  1. Domov
DZD - Alžirski dinar

Alžirski dinar je valuta Alžirija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Alžirski dinar tečaj DZD v USD. Koda valute za Dinarji je DZD, simbol valute pa je دج. Spodaj boste našli tečaje Alžirski dinar in pretvornik valut.

Statistika Alžirski dinar

ImeAlžirski dinar
SimbolDA
Manjša enota1/100 = Santeem
Simbol manjše enoteSanteem
Najboljša pretvorba DZDDZD v USD
Najboljši graf DZDGraf DZD v USD

Profil Alžirski dinar

KovanciPogosto uporabljeno: DA5, DA20, DA50
Redko uporabljeno: DA1, DA2, DA100
BankovciPogosto uporabljeno: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
Centralna bankaBank of Algeria
Uporabniki
Alžirija

Zakaj vas zanima DZD?

Želim...

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.635
GBP / USD1.34871
USD / CHF0.790041
USD / CAD1.36667
EUR / JPY184.288
AUD / USD0.670721

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%