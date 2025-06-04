DZD - Alžirski dinar

Alžirski dinar je valuta Alžirija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Alžirski dinar tečaj DZD v USD. Koda valute za Dinarji je DZD , simbol valute pa je دج. Spodaj boste našli tečaje Alžirski dinar in pretvornik valut.