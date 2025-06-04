  1. Domov
DOP - Dominikanski peso

Dominikanski peso je valuta Dominikanska republika. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Dominikanski peso tečaj DOP v USD. Koda valute za Pesos je DOP, simbol valute pa je RD$. Spodaj boste našli tečaje Dominikanski peso in pretvornik valut.

Statistika Dominikanski peso

ImeDominikanski peso
SimbolRD$
Manjša enota1/100 = Centavo
Simbol manjše enoteCentavo
Najboljša pretvorba DOPDOP v USD
Najboljši graf DOPGraf DOP v USD

Profil Dominikanski peso

KovanciPogosto uporabljeno: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
BankovciPogosto uporabljeno: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
Centralna bankaCentralna banka Dominikanske republike
Uporabniki
Dominikanska republika

