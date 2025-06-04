DOP - Dominikanski peso
Dominikanski peso je valuta Dominikanska republika. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Dominikanski peso tečaj DOP v USD. Koda valute za Pesos je DOP, simbol valute pa je RD$. Spodaj boste našli tečaje Dominikanski peso in pretvornik valut.
Statistika Dominikanski peso
|Ime
|Dominikanski peso
|Simbol
|RD$
|Manjša enota
|1/100 = Centavo
|Simbol manjše enote
|Centavo
|Najboljša pretvorba DOP
|DOP v USD
|Najboljši graf DOP
|Graf DOP v USD
Profil Dominikanski peso
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
|Centralna banka
|Centralna banka Dominikanske republike
|Uporabniki
Dominikanska republika
Dominikanska republika
