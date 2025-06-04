DKK - Danska krona

Valuta na Danskem je prvič nastala leta 1625 z uvedbo danskega rigsdalerja. Rigsdaler je bila zapletena valuta, ki je uporabljala tri podenote: marko, skilling in pfenning. Sistem ni imel decimalizacije in se je uporabljal vse do ustanovitve Skandinavske monetarne unije leta 1873. Unija je Dansko, Norveško in Švedsko obvezala, da svoje valute fiksirajo glede na zlato, po pariteti med seboj, da bi ustvarili monetarno stabilnost.

Leta 1875 je bila danska krona uvedena kot uradno zakonito plačilno sredstvo Danske. Skandinavska monetarna unija se je razpustila leta 1914, ko je bil zlati standard globalno opuščen. Danska je obdržala valuto krono in poskušala ponovno fiksirati na zlati standard leta 1924, vendar ga je trajno zapustila leta 1931. Korna je doživela še eno spremembo, ko je bila vezana na nemški reichsmark med nemško okupacijo od 1940 do 1945. Po koncu vojne je bila ponovno vezana na britanski funta in ameriški dolar.

Danska krona in evro

Kot del Evropske unije je Danska prvotno nameravala sprejeti evro. Vendar pa je Danska, ko je bil evro uveden leta 1999, izstopila preko Edinburške pogodbe. Leta 2000 je bil izveden referendum, da bi se odločilo, ali bo evro uveden ali ne. 53,2% prebivalstva se je uprlo sprejetju evra. Danska krona ostaja povezana z Mehanizmom menjalnega tečaja II (ERM II) z menjalnim tečajem, ki je vezan znotraj 2,25% evra.