DJF - Džibutski frank

Džibutski frank je valuta Džibuti. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Džibutski frank tečaj DJF v USD. Koda valute za Franki je DJF , simbol valute pa je Fdj. Spodaj boste našli tečaje Džibutski frank in pretvornik valut.