DJF - Džibutski frank
Džibutski frank je valuta Džibuti. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Džibutski frank tečaj DJF v USD. Koda valute za Franki je DJF, simbol valute pa je Fdj. Spodaj boste našli tečaje Džibutski frank in pretvornik valut.
Statistika Džibutski frank
|Ime
|Džibutski frank
|Simbol
|Frank
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba DJF
|DJF v USD
|Najboljši graf DJF
|Graf DJF v USD
Profil Džibutski frank
|Uporabniki
Džibuti
Džibuti
