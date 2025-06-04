  1. Domov
DJF - Džibutski frank

Džibutski frank je valuta Džibuti. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Džibutski frank tečaj DJF v USD. Koda valute za Franki je DJF, simbol valute pa je Fdj. Spodaj boste našli tečaje Džibutski frank in pretvornik valut.

Statistika Džibutski frank

ImeDžibutski frank
SimbolFrank
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba DJFDJF v USD
Najboljši graf DJFGraf DJF v USD

Profil Džibutski frank

Uporabniki
Džibuti

