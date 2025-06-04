CZK - Češka krona
Češka krona je valuta Češka. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Češka krona tečaj CZK v USD. Koda valute za Kron je CZK, simbol valute pa je Kč. Spodaj boste našli tečaje Češka krona in pretvornik valut.
Statistika Češka krona
|Ime
|Češka krona
|Simbol
|Kč
|Manjša enota
|1/100 = Halér
|Simbol manjše enote
|h
|Najboljša pretvorba CZK
|CZK v USD
|Najboljši graf CZK
|Graf CZK v USD
Profil Češka krona
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Centralna banka
|Češka nacionalna banka
|Uporabniki
Češka
Češka
Zakaj vas zanima CZK?
