CZK - Češka krona

Češka krona je valuta Češka. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Češka krona tečaj CZK v USD. Koda valute za Kron je CZK, simbol valute pa je Kč. Spodaj boste našli tečaje Češka krona in pretvornik valut.

Statistika Češka krona

ImeČeška krona
Simbol
Manjša enota1/100 = Halér
Simbol manjše enoteh
Najboljša pretvorba CZKCZK v USD
Najboljši graf CZKGraf CZK v USD

Profil Češka krona

KovanciPogosto uporabljeno: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
BankovciPogosto uporabljeno: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
Centralna bankaČeška nacionalna banka
Uporabniki
Češka

