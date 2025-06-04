  1. Domov
cve
CVE - Zelenortski eskudo

Zelenortski eskudo je valuta Zelenortski otoki. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Zelenortski eskudo tečaj CVE v USD. Koda valute za Eskudi je CVE, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Zelenortski eskudo in pretvornik valut.

Statistika Zelenortski eskudo

ImeZelenortski eskudo
Simbol$
Manjša enota1/100 = Centavo (ukinjeno)
Simbol manjše enoteCentavo (ukinjeno)
Najboljša pretvorba CVECVE v USD
Najboljši graf CVEGraf CVE v USD

Profil Zelenortski eskudo

KovanciPogosto uporabljeno: $1, $5, $10, $20, $50, $100
BankovciPogosto uporabljeno: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
Centralna bankaBanka Zelenortski otoki
Uporabniki
Zelenortski otoki

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17643
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34870
USD / CHF0.790017
USD / CAD1.36681
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.670875

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%