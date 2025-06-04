CVE - Zelenortski eskudo
Zelenortski eskudo je valuta Zelenortski otoki. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Zelenortski eskudo tečaj CVE v USD. Koda valute za Eskudi je CVE, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Zelenortski eskudo in pretvornik valut.
Statistika Zelenortski eskudo
|Ime
|Zelenortski eskudo
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Centavo (ukinjeno)
|Simbol manjše enote
|Centavo (ukinjeno)
|Najboljša pretvorba CVE
|CVE v USD
|Najboljši graf CVE
|Graf CVE v USD
Profil Zelenortski eskudo
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Centralna banka
|Banka Zelenortski otoki
|Uporabniki
Zelenortski otoki
Zakaj vas zanima CVE?
