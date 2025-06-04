CVE - Zelenortski eskudo

Zelenortski eskudo je valuta Zelenortski otoki. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Zelenortski eskudo tečaj CVE v USD. Koda valute za Eskudi je CVE , simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Zelenortski eskudo in pretvornik valut.