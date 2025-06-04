CRC - Kostariški kolon
Kostariški kolon je valuta Kostarika. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kostariški kolon tečaj CRC v USD. Koda valute za Koloni je CRC, simbol valute pa je ₡. Spodaj boste našli tečaje Kostariški kolon in pretvornik valut.
Statistika Kostariški kolon
|Ime
|Kostariški kolon
|Simbol
|₡
|Manjša enota
|1/100 = Céntimo
|Simbol manjše enote
|Céntimo
|Najboljša pretvorba CRC
|CRC v USD
|Najboljši graf CRC
|Graf CRC v USD
Profil Kostariški kolon
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Centralna banka
|Centralna banka Kostarike
|Uporabniki
Kostarika
Kostarika
Zakaj vas zanima CRC?
