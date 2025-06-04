  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. CRC

crc
CRC - Kostariški kolon

Kostariški kolon je valuta Kostarika. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kostariški kolon tečaj CRC v USD. Koda valute za Koloni je CRC, simbol valute pa je ₡. Spodaj boste našli tečaje Kostariški kolon in pretvornik valut.

Izberite valuto

crc
CRCKostariški kolon

Statistika Kostariški kolon

ImeKostariški kolon
Simbol
Manjša enota1/100 = Céntimo
Simbol manjše enoteCéntimo
Najboljša pretvorba CRCCRC v USD
Najboljši graf CRCGraf CRC v USD

Profil Kostariški kolon

KovanciPogosto uporabljeno: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
BankovciPogosto uporabljeno: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
Centralna bankaCentralna banka Kostarike
Uporabniki
Kostarika

Zakaj vas zanima CRC?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za CRCPridobiti tečaje CRC na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti CRC za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17647
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.627
GBP / USD1.34872
USD / CHF0.789953
USD / CAD1.36678
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670892

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%