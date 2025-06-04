CRC - Kostariški kolon

Kostariški kolon je valuta Kostarika. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kostariški kolon tečaj CRC v USD. Koda valute za Koloni je CRC , simbol valute pa je ₡. Spodaj boste našli tečaje Kostariški kolon in pretvornik valut.