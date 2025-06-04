COP - Kolumbijski peso
Kolumbijski peso je valuta Kolumbija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kolumbijski peso tečaj COP v USD. Koda valute za Pesos je COP, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Kolumbijski peso in pretvornik valut.
Statistika Kolumbijski peso
|Ime
|Kolumbijski peso
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Centavo
|Simbol manjše enote
|Centavo
|Najboljša pretvorba COP
|COP v USD
|Najboljši graf COP
|Graf COP v USD
Profil Kolumbijski peso
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
|Centralna banka
|Centralna banka Kolumbije
|Uporabniki
Kolumbija
Kolumbija
