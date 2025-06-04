  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. COP

cop
COP - Kolumbijski peso

Kolumbijski peso je valuta Kolumbija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kolumbijski peso tečaj COP v USD. Koda valute za Pesos je COP, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Kolumbijski peso in pretvornik valut.

Izberite valuto

cop
COPKolumbijski peso

Statistika Kolumbijski peso

ImeKolumbijski peso
Simbol$
Manjša enota1/100 = Centavo
Simbol manjše enoteCentavo
Najboljša pretvorba COPCOP v USD
Najboljši graf COPGraf COP v USD

Profil Kolumbijski peso

KovanciPogosto uporabljeno: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
BankovciPogosto uporabljeno: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
Centralna bankaCentralna banka Kolumbije
Uporabniki
Kolumbija

Zakaj vas zanima COP?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za COPPridobiti tečaje COP na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti COP za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17647
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.627
GBP / USD1.34872
USD / CHF0.789953
USD / CAD1.36678
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670892

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%