CNY - Kitajski juan renminbi

Zgodnja valuta na Kitajskem

Z zgodovino, ki traja več kot 3000 let, je kitajska valuta obstajala tako v starem kot v imperialnem Kitajskem. Leta 1914 je bil srebrni dolar ustanovljen kot uradna valuta Republike Kitajske, pri čemer so bile v 30. letih dodane kovance iz bakra, fen in niklja. V tem času je srebro pridobilo na vrednosti, Kitajska pa ni mogla več obdržati srebrnega standarda. Leta 1935 je bila izdana nova valuta, znana kot Fǎbì.

Uvedba zlatega yuana in kitajskega yuana renminbi

Zlati yuan je leta 1948 zamenjal Fǎbì po tečaju 1 zlati yuan za 3 milijone yuanov Fǎbì. Istega leta je bil uveden yuan renminbi (pogosto imenovan RMB) kot način za stabilizacijo območij, ki jih obvladujejo komunisti na celinskem Kitajskem. Leta 1955 je prišlo do ponovne ocene in nova valuta yuan renminbi je bila uvedena po tečaju 1 nov yuan za 10.000 starih yuanov.

Renminbi na mednarodnem trgu

Med ukazno ekonomijo je bil kitajski yuan renminbi nastavljen na nerealne menjalne vrednosti in kot rezultat so bile uvedene stroge smernice za valute. Ko se je kitajska ekonomija odprla leta 1978, je bil yuan renminbi uporabljen le doma, tujci pa so uporabljali menjalne certifikate; to je privedlo do močnega črnega trga. Od leta 1997 do 2005 je kitajska vlada vezala kitajski yuan renminbi na ameriški dolar pri približno 8,3 CNY za 1 USD. Leta 2005 je bil uveden fleksibilen mehanizem menjalnih tečajev, pri čemer je bil RMB ponovno ocenjen na 8,1 renminbi za ameriški dolar. Kitajska vlada je leta 2009 uvedla pilotni program, ki je nekaterim podjetjem v Guangdongu in Šanghaju omogočil izvajanje poslovnih in trgovinskih transakcij s partnerji v Hongkongu, Macau in izbranih državah. Program se je od takrat razširil na vsa področja Kitajske in vse mednarodne partnerje. Kitajska je prav tako sklenila sporazume z Avstralijo, Japonsko, Tajsko, Rusijo in Vietnamom, da bi omogočila neposredno trgovanje z valuto, namesto da bi jo pretvarjala v ameriški dolar. Kot upravljana plavajoča valuta se vrednost renminbija določa na podlagi košarice tujih valut.