CLP - Čilski peso
Čilski peso je valuta Čile. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Čilski peso tečaj CLP v USD. Koda valute za Pesos je CLP, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Čilski peso in pretvornik valut.
Statistika Čilski peso
|Ime
|Čilski peso
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Centavo
|Simbol manjše enote
|Centavo
|Najboljša pretvorba CLP
|CLP v USD
|Najboljši graf CLP
|Graf CLP v USD
Profil Čilski peso
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Centralna banka
|Banco Central De Chile
|Uporabniki
Čile
Čile
Zakaj vas zanima CLP?
