CLP - Čilski peso

Čilski peso je valuta Čile. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Čilski peso tečaj CLP v USD. Koda valute za Pesos je CLP, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Čilski peso in pretvornik valut.

CLPČilski peso

Statistika Čilski peso

ImeČilski peso
Simbol$
Manjša enota1/100 = Centavo
Simbol manjše enoteCentavo
Najboljša pretvorba CLPCLP v USD
Najboljši graf CLPGraf CLP v USD

Profil Čilski peso

KovanciPogosto uporabljeno: $1, $5, $10, $50, $100, $500
BankovciPogosto uporabljeno: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
Centralna bankaBanco Central De Chile
Uporabniki
Čile

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17647
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.627
GBP / USD1.34872
USD / CHF0.789953
USD / CAD1.36678
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670892

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%