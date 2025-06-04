  1. Domov
CDF - Kongoški frank

Kongoški frank je valuta Kongo/Kinshasa. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kongoški frank tečaj CDF v USD. Koda valute za Franki je CDF, simbol valute pa je FC. Spodaj boste našli tečaje Kongoški frank in pretvornik valut.

Statistika Kongoški frank

ImeKongoški frank
SimbolFrank
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba CDFCDF v USD
Najboljši graf CDFGraf CDF v USD

Profil Kongoški frank

Uporabniki
Kongo/Kinshasa

