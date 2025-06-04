CDF - Kongoški frank

Kongoški frank je valuta Kongo/Kinshasa. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kongoški frank tečaj CDF v USD. Koda valute za Franki je CDF , simbol valute pa je FC. Spodaj boste našli tečaje Kongoški frank in pretvornik valut.