CDF - Kongoški frank
Kongoški frank je valuta Kongo/Kinshasa. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kongoški frank tečaj CDF v USD. Koda valute za Franki je CDF, simbol valute pa je FC. Spodaj boste našli tečaje Kongoški frank in pretvornik valut.
Statistika Kongoški frank
|Ime
|Kongoški frank
|Simbol
|Frank
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba CDF
|CDF v USD
|Najboljši graf CDF
|Graf CDF v USD
Profil Kongoški frank
|Uporabniki
Kongo/Kinshasa
